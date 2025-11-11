あるご家族の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破し、「なんか感動しすぎたよ」「これは嬉しいよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：反抗期の息子に『子犬を飼ったこと』を内緒にした結果…サプライズで見せた『100点満点のリアクション』】

反抗期の息子に…

Instagramアカウント「oliver.ikeda」の投稿主さんは、『オリバー』ちゃんという可愛いボーダーコリーを飼っています。ご家族でオリバーちゃんを大切にしているそうですが、ママにはひとつ悩みがありました。それは、息子さんが反抗期に突入してしまったこと…。なかなか言うことを聞いてくれず、困ることが多くなったといいます。

そんなとき、ママはあるアイデアを思いつき、実行に移しました。息子さんが帰宅したところ、部屋の中を見て思わず絶叫！「信じられない！」とばかりに急ぎ足で入ってきたといいます。息子さんの目線の先に居たのは…。

100点満点のリアクション

なんと、ボーダーコリーの可愛い子犬さんでした！彼らの名前は『チェイス』ちゃんと『ローワン』ちゃん。1匹は一時的に預かっているとのことですが、もう1匹はこれから正式に家族になる子です。新しい家族の仲間入りに、息子さんは頭を抱えて満面の笑みを浮かべたのでした。

子犬を見ても事情が呑み込めない息子さんは、「これは誰と誰？」とママに問いかけます。名前を伝えると、やっと少しずつ理解できてきたよう…。ゆっくりと腰を下ろして、ケージ越しに子犬たちに挨拶をしていたといいます。

子犬の可愛さはもちろんのこと、反抗期とはいえ100点満点のリアクションを取ってくれた息子さんも可愛い一幕なのでした♡

この投稿には、「こんな可愛い子達見たらね～」「お兄ちゃんの反応も可愛い」など、多くのコメントが寄せられています。

先住犬についてもご紹介♡

先住犬のオリバーちゃんは、とても家族思いな性格なのだそうです。それは、娘さんが体調を崩して寝込んでいたときのこと。オリバーちゃんは、娘さんの体を温めるように、いつまでもそばで添い寝していたのだとか…。

オリバーちゃんは娘さんの首に前足を乗せる形で温めていたそうで、実は娘さんは苦しかったという微笑ましい裏話も♡こんなに優しいオリバーちゃんやご家族と一緒なら、子犬もスクスク成長することでしょうね。

Instagramアカウント「oliver.ikeda」には、他にもご家族の微笑ましい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「oliver.ikeda」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。