C&Kが、自身初となる大阪城ホール公演『CK無謀な挑戦状 火攻め,水攻め,ひょうきん攻め!!』を2026年4月26日に開催。あわせてコンセプトビジュアルも公開となった。

『CK無謀な挑戦状』は、2014年開催の『CK無謀な挑戦状 in マリンメッセ福岡』からはじまり、2022年『超無謀な挑戦状 炎の15周年目、執念で迎える横浜アリーナ。頼む全員集合』まで、全国各地で7公演を開催してきたが、今回は関西地区大阪での初のアリーナ公演となる。

本公演のタイトルは、演出をスケールアップしたバラエティ色が濃い内容を期待させるものに。コンセプトビジュアルは、その意気込みを表現したものとなっている。

なおC&Kは、今年8月より5カ月に渡るロングランの全国ツアー『改 日本全国地元化計画～歌って踊って喋る喋る！！演出なしのシンプルLIVE！！～』を開催中。また、11月19日には寺西拓人が主演を務める鹿児島 天文館を舞台にした映画『天文館探偵物語』の主題歌「相思相愛 with SOIL & "PIMP" SESSIONS」を配信リリースする。

