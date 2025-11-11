養殖業の発展が期待されます。



「酒粕」をエサに混ぜて育てたブランド養殖魚＝「やまぐちほろ酔いシリーズ」。



その第4弾として「ほろ酔いとらふぐ」の販売が始まりました。



山口県や県漁協などは名産の「日本酒」を活用しようと酒粕を与えた養殖魚を開発しこれまでにサバ、ウマヅラハギ、アユをブランド化してきました。



（県漁業協同組合 吉武 研司参事）

「旬を外れたときになかなか身に脂がのらないということも ありますので酒粕を与えることでうま味成分が残ると。トラフグであればかなり県内外幅広く出荷出来て取り扱う店舗も増えるのではないか」





エサの10％以上に県産の酒粕を使って一定期間育て体重が1キロ以上になったトラフグが、「ほろ酔いとらふぐ」となります。（坂倉記者）「塩で食べるのがおすすめだということでいただきます。身のうま味もしっかりと感じられるんですが、塩をつけると甘味をより一層感じますおいしいです」酒粕を与えることで、身には甘味の成分が。白子にはうま味の成分がより多く含まれ、魚臭さも軽減することが研究で分かっています。なお、酒粕の分量が多いと酔ってしまうのかトラフグが水槽の壁にぶつかることもあり、配合に苦慮したということです。（飲食業関係者）「旨み甘みが非常に強いなと。観光客、宴会とかに積極的に使っていきたい」ほろ酔いとらふぐは長門市などの4社が出荷し県内の飲食店やホテルなどで取り扱われます。