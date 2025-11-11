歌手の五木ひろしが１１日、横浜アリーナでデビュー６０周年を記念したスペシャルステージ「五木ＪＡＭ」を開催した。

ジャンルや世代を超えたアーティスト１５組が集結し「様々な世界からお祝いに駆けつけてくれた」と感謝した。念願の初共演となった奥田民生とは「山河」「さすらい」と、互いのヒット曲を一緒に歌唱。五木はステージ上で「今度私の作品、作ってくれません？」と突然オファーし、驚かせつつも快諾を得た。

この日７３歳を迎えた吉幾三をケーキで祝うと「雪國」「長良川艶歌」を２人で歌い、トークでも絶妙な掛け合いを見せた。南こうせつは、五木ひろしとしてのデビュー曲「よこはま・たそがれ」を最初に聴かせた相手。曲の舞台となった横浜で、アカペラで口ずさみながら昔話に花を咲かせた。

由紀さおりとは、カラオケの定番「居酒屋」をデュエットして盛り上げた。ももいろクローバーＺや超ときめき宣伝部に加え、市村正親や中山秀征らも登場するなど盛りだくさんの３時間半。全３９曲の最後は五木の「夜明けのブルース」を全員で歌唱し、記念イヤーに花を添えた。（堀北 禎仁）