11月11日は人気漫画ワンピースのキャラクター、ゾロの誕生日です。熊本地震からの復興へ向けて建てられたゾロの像がある大津町で誕生日会が開かれました。開催したのは熊本地震の年に生まれた子どもたちです。



■永島由菜キャスター

「11月11日に誕生日を迎えたのがワンピースのゾロです。小学生たちがこれからお祝い会を開催します。準備はいいかな？」

■小学生

「おー！！」



熊本地震からの復興を願って剣道が盛んな大津町に建てられた、剣豪・ゾロのキャラクター像。11日は、大津小学校の3年生約130人が歌やダンスでゾロの誕生日を祝いました。



■児童

「僕の誕生日は2016年4月30日です。僕には記憶がないけれどお母さんがとても大変だった話は聞いています」





多くの子どもたちが熊本地震が発生した2016年生まれ。誕生会には熊本の復興を応援してくれたたくさんの人への感謝の気持ちも込められています。



■児童

「頑張れてよかったです。感謝の気持ちでやりました」

「パパが消防団に入っていてママがずっと1人だったから大変だったって聞いています。ゾロは大津町を元気づけてくれているから感謝をしたいと思ってやりました」

