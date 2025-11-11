サッカー日本代表は１１日、千葉市内で国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）に向けた練習を行った。合宿２日目のこの日は、海外組を含めた全員が代表活動に合流した。

ＭＦ佐野海舟（マインツ）は１０月の２試合（対パラグアイ、対ブラジル）でともに先発出場するなど、存在感を示しているが「まだまだ全然満足はできない。（代表の）常連という感覚も全くないので、常に当落線上にいると思う。自分のプレーをしっかり出して、チームの勝利につなげられるようにやっていきたい」と引き締まった表情で現状を分析した。

９月の２戦目となった米国戦以降、３試合連続で先発するボランチは「常にその試合が大事だと思うし、その気持ちでやってきているのでそこは変わらない。この試合（次のガーナ戦）で自分が何ができるかでしかないと思っている。そこはブレずにやっていきたい」とした。アフリカ勢の特徴についても「球際だったり、そういう部分の身体能力は高い。でも、そこは自分は武器としている部分ではあるので、負けないように」と、デュエルに自信を見せ、意欲的に語った。