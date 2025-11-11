µð¿Í¤¬¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì»ØÌ¾¤ÎÁáÂç¡¦ÅÄÏÂ¡¡£±·³¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¡ÖËâµå¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡×¤ÈÆÀ°Õµå¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ò´õË¾
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁáÂç¡á¤¬£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÆ±¹»¤Ç¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢ÜÔ¾¾¿²ð¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤é¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ç¤º¤Ã¤È¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡×¤Èµð¿Í¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿ÅÄÏÂ¡£Áá¼Â½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÁá¼Â¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç²¦¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿µåÃÄ¡£ÂÇ¼Ô¤ÈÅê¼ê¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¤¬¡¢²¦¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë²¦Äç¼£»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õµå¤Î¥·¥ó¥«¡¼½¬ÆÀ¤ÎºÝ¤Ë¡¢µ°Æ»¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¼«¿È¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¤â¡ÖËâµå¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤Î³èÌö¤ÇËâµå¡¦¥·¥ó¥«¡¼¤Ë°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£