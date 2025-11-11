衆院予算委で答弁する小泉防衛相＝１１日、国会内

高市早苗首相の「存立危機事態」発言に対する衆院予算委員会での野党攻勢を巡り、小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）が矢面に立っている。立憲民主党などの追及に「レッテル貼りはやめてほしい」「（野党が）何を求めているのかよく分からない」などと真っ向から反論。国会内の反応は「まるで『内閣防衛相』」（自民幹部）と評価と皮肉が入り交じった状態だ。

小泉防衛相は１１日の閣議後会見で、中国の空母３隻体制実現について「整備、訓練、任務のローテーション運用が可能となり常に１隻が任務のために展開される」と説明。「中国は十分な透明性を欠いたまま軍事力を広範かつ急速に増強させている」とも付言し、首相発言の背景を補足してみせた。

高市首相は７日の衆院予算委で、立民の岡田克也常任顧問の質問に答える中で台湾有事で中国の軍艦による武力行使があった場合に「（集団的自衛権の行使の対象となる）『存立危機事態』にあたる可能性がある」と答弁した。これまでの政権は「総合的に判断すべきこと」として明言を避けてきた課題。野党は「存立危機事態の認定は日本の国として戦争に入ることと同義だ」などとして撤回や取り消しを迫っている。

小泉防衛相は１０日、岡田氏に続き予算委で質問に立った立民の大串博志氏から「撤回をしないということで防衛大臣としてはよいのか」とただされると「岡田委員は『高市総理の総裁選時の発言』を引き議論したが今年の総裁選（の発言）ではない。去年の発言だ」と指摘。「私も候補者だったので問われた場面にいた」と前置きし「テレビ番組の中で『これは存立危機事態になり得るかどうか』を各候補者に見解を問うつくられ方だった。そんな議論の一部を引き指摘するのは妥当ではない」と反論した。