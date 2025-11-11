¡È¥«¥¹¥Ï¥é¡É¤Ç½»Ì±¤Ë400Ëü±ßÇå½þÀÁµá¤Ø¡¡Ìò¾ì¤Ë5Ç¯°Ê¾åÍ×µáÂ³¤¡ÖÈðëîÃæ½ý¤â¡× °¦ÃÎ¡¦ÈþÉÍÄ®
°¦ÃÎ¸©ÈþÉÍÄ®¤Ç¡¢¿¦°÷¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢400Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ½»Ì±¤òÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Í¸ýÌó2Ëü¿Í¤Î³¤±è¤¤¤ÎÄ®¡¢°¦ÃÎ¸©ÈþÉÍÄ®¡£µÄ²ñ¤Ç11Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤òÄóÁÊ¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Êµ¼Ô¡Ë
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢1¿Í¤Î½»Ì±¤«¤é¤Î5Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ×µá¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤äÁë¸ý¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤ò¤·¤¿¤êÂÐ±þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¦°÷¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÈþÉÍÄ® ÁíÌ³Éô µÜ¸¶²Â¿ ÉôÄ¹¡Ë
ÈþÉÍÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2019Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¡È¥«¥¹¥Ï¥é¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹Ô°Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤È¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶³¦¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¤ä¡¢·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤¬Âà¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¡¢¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤Í×µá¤ò¡¢Áë¸ý¤äÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Çµá¤áÂ³¤±¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î1Æü¤Î¿¦°÷¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ö¤ªÁ°¤è¤ê¾å»Ê¤ÎÊý¤¬Æ¬¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÃË¤È¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£½÷¤ËÂå¤ï¤ì¡×¡Ö¿¦°÷Æ±»Î¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ÷µª¾å°¤¤¡£¤¢¤¤¤Ó¤¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×
10·î1Æü¤Ï¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÌò¾ì¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢8¤Ä¤ÎÉô½ð¤ËÅÅÏÃ¡£Ë½¸À¤È¤â¤È¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤òÀÁµá¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬Ä®Ä¹°¸¤Æ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï5～6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìò¾ì¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô½ð¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯4·î¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¤Ç800·ï°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ11·î11Æü¡£
¡Ö½»Ì±¤«¤éÉÔÅö¤ÊÍ×µá¡¦ÂÐ±þ¤Î¶¯Í×¡¦°ìÊýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ëÁÊ¾Ù¤ä¿¦°÷¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸Ä¿Í¤ÎÍ×µá¤Î¤¿¤á¤ËËÄÂç¤Ê¿¦°÷¤ÎÏ«ÎÏ¤¬¤µ¤«¤ì¡¢Â¾¤Î½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ËÃø¤·¤¤»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜ¸¶ÉôÄ¹¡Ë
µÄ°Æ¤Ï¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô°Ù¤Îº¹¤·»ß¤á¤È¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿¿¦°÷¤ÎµëÍ¿ÁêÅö³Û¤Ë¤¢¤¿¤ë400Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ160Ëü±ß¤ÎÍ½»»°Æ¤âÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¡É¤ÇÌò¾ì¤¬½»Ì±¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥±ー¥¹¤Ë¡¢µÄ²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ä¡£
¡Öµó¼êÁ´°÷¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ°Æ¤ÏµÄ°Æ¤ÎÄÌ¤ê²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÄÄ¹¡ËÄ®¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤ä¤á¤ì¤ÐÄóÁÊ¤·¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢Ä®Ä¹¤Ï―¡£
¡ÖµÄ²ñ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë¿¦°÷¤¬Èó¾ï¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½èÍý¤Ë¤âËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÍè¤ä¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤¬ÂÚ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö³°(Ï«Æ¯)¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÈþÉÍÄ® È¬Ã«½¼Â§ Ä®Ä¹¡Ë
µÄ°Æ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈþÉÍÄ®¤Ï¡ÖÄóÁÊ¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¡É¤ò¤ä¤á¤ë¤Ê¤éÄóÁÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÄ®¤Çµ¯¤¤¿¥«¥¹¥Ï¥éÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ®Ì±¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÅÄ¼ËÄ®¤Ç¤Í¡£¿Í¸ý2Ëü¿Í¤ÎÄ®¤Ç¤ª¤ë¤«¤¤¤Ê¤È¡×¡Ö¸øÌ³°÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¼ã´³¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤ÎÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âº½Å¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡× ÊÛ¸î»Î¡ÖÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ÊÛ¸î»Î¤Î»°ÎØµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È²æËý¤ÏÈþÆÁ¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö(²æËý¤Ï)ÈþÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¤¤ï¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê»°ÎØÊÛ¸î»Î¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤ÆºÛÈ½¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡ÖºÛÈ½¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¸¢Åª¤Ê¤ä¤êÊý¤À¤È»×¤¦¡£ÀäÂÐ·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ò»È¤¦¤Ë¤·¤Æ¤âÄ´Ää¤È¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¡£Âè»°¼Ô¤¬¤½¤ÎÄ®Ì±¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËÜÅö¤Î¥Ëー¥º¤ò¤¤Á¤ó¤È¤¯¤ß¾å¤²¤Æ½Ð¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¼êÂ³¤¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê»°ÎØÊÛ¸î»Î¡Ë