¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆü´ÚÀï¤ÇÃíÌÜÉ¬»ê¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ï¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¿ôÃÍ¸«¤¿¤é°ìÈÖ¡×¡Ö¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£µÆü¤«¤é´Ú¹ñ¤È¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×£²Ï¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÎ×¤à¡£µÜºê¶¯²½¹ç½É¤Î£±£±Æü¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬´Ú¹ñÀï¤ÇÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜÅê¼ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¤³¤ÎÆü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£³Ï¢Åê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢Êá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¤ÎÅêµå¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¡£¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ôÃÍ¤ò¸«¤¿¤é°ìÈÖ¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬¹â¤¤Åê¼ê¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ·Ñ¤®¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¡£ÊÑ²½µå¤â¼«Í³¤ËÁà¤ì¤ë¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤â¶¯¤¤¡×¤È¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¶¯ÎÏ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í±¦ÏÓ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¤â½é¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤Ê¤¬¤éÍè½Õ£×£Â£Ã¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Î°ì¿Í¡£Æü´ÚÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¾¾ËÜ¡£¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤òË¾¤à°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£