²¬ºê»Ô¤Î20Âå²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤¬¤Ï¤·¤«´¶À÷¡¡Ä¾¶á¤Î³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤Ê¤·¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Çº£Ç¯12ÎãÌÜ
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤Ï¤·¤«¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¤Ï¤·¤«¤Î´¶À÷¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ12ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£
²¬ºê»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î20ÂåÃËÀ¤Ï5Æü¤ËÈ¯Ç®¤·¡¢10Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ40¡î¤Û¤É¤Î¹âÇ®¤ÈÈ¯¿¾¤¬½Ð¤¿¤¿¤áÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Ï¤·¤«¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë¤ÏÄ¾¶á¤Î³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤¿5Æü¤Ï²¬ºê»ÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ë½Ð¼Ò¤·¡¢´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÏÈ¯Ç®¤äÈ¯¿¾¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
