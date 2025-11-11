FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、上海満喫ショットに注目集まる「衣装姿とのギャップに悶絶」「私服おしゃれ」
【モデルプレス＝2025/11/11】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が11月11日、自身のInstagramを更新。上海でのオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳人気アイドル、ミニスカ私服で海外満喫する姿
同月8日、久事・上海商城劇院にて「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 上海公演」を開催していたFRUITS ZIPPER。鎮西は、10日に「初めての上海」と書き出し、上海を満喫する姿を公開していた。そして今回「上海コーデ」と添え、ボーダーのトップスにプリーツスカート、ブーツを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿を受け、ファンからは「スタイル抜群」「衣装姿とのギャップに悶絶」「私服おしゃれ」「真似したい」「上海コーデ可愛い」「満喫してる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
