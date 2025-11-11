THE BOYZ¥±¥Ó¥ó¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ç¶á¶·¤Ä¤Å¤ë¡ÖµÞ¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡ÛK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE BOYZ¡Ê¥É¥Ü¥¤¥º¡Ë¤Î¥±¥Ó¥ó¡ÊKEVIN¡Ë¤¬11·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î Instagram¤ò¹¹¿·¡£³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤Î Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³èµÙÃæ¤ÎTHE BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ
¤³¤ÎÆü¡¢¥±¥Ó¥ó¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËµÞ¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¡Ö´èÄ¥¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³§¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥Ó¥ó¤Ï10·î28Æü¤Ë·ò¹¯µÚ¤Ó¿´ÍýÅª¤ÊÌäÂê¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£½êÂ°»öÌ³½êOne Hundred¤Ï¡Ö¥±¥Ó¥ó¤¬ºÇ¶á¡¢·ò¹¯µÚ¤Ó¿´ÍýÅª¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Áá´ü²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥±¥Ó¥ó¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·
¢¡¥±¥Ó¥ó¡¢·ò¹¯µÚ¤Ó¿´ÍýÅª¤ÊÌäÂê¤Ç³èÆ°µÙ»ß
