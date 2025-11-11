高橋ユウ「おじいちゃんおばあちゃんにもらった」粘土遊びに熱中する息子2人の姿公開「微笑ましい」「ママも一緒に楽しんでる」
【モデルプレス＝2025/11/11】モデルの高橋ユウが11月11日、自身のInstagramを更新。息子2人の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳美女モデル「親近感湧く」息子2人とおうち遊び楽しむ姿
高橋は「おじいちゃんおばあちゃんにもらった粘土にハマっている子どもたち」とつづり、息子2人が粘土遊びをしている写真を公開。「めっちゃ集中するし、楽しそうやしいい時間」「長男ピアノ教室中も次男は粘土で集中」と、子どもたちが夢中になっている様子を明かした。
この投稿に、ファンからは「集中してる姿が可愛い」「楽しそうで微笑ましい」「素敵な時間ですね」「粘土遊びは良い」「おうち遊びの参考になる」「ママも一緒に楽しんでる」「親近感湧く」といったコメントが寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
