¡ÚTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡¡Aqua Float Girls ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡·ë¾ëÈþ´»¡Û Å¸³«Æü¡§Ì¤Äê

¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡¡Aqua Float Girls ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡·ë¾ëÈþ´»¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Å¸³«Æü¤ÏÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö·ë¾ëÈþ´»¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î½¸¤á¤Æ¡¢¾þ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡£Éâ¤­ÎØ¤Ë¾è¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAqua Float Girls¡Ê¥¢¥¯¥¢ ¥Õ¥íー¥È ¥¬ー¥ë¥º¡Ë¡×¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£

¡¡º£²óÆ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥º¾ðÊó¤ò°·¤¦¡Ö¥¿¥¤¥Èー¥È¥¤¥º¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇËÜÀ½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¯ー¥ë¿åÃå¤òÃå¤ÆÉâ¤­ÎØ¤Ë¾è¤ë·ë¾ëÈþ´»¤Î»Ñ¤ò¡¢°ìÂ­Àè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

(C)Ìð¿á·òÂÀÏ¯¡¦Ä¹Ã«¸«º»µ®¡¿½¸±Ñ¼Ò