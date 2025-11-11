¡ÖTo LOVE¤ë ¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤è¤êÉâ¤ÎØ¤Ë¾è¤Ã¤¿·ë¾ëÈþ´»¤¬¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖAqua Float Girls¡×¤ÇÅÐ¾ì·èÄê¡ª
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡¡Aqua Float Girls ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡·ë¾ëÈþ´»¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Å¸³«Æü¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö·ë¾ëÈþ´»¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î½¸¤á¤Æ¡¢¾þ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡£Éâ¤ÎØ¤Ë¾è¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAqua Float Girls¡Ê¥¢¥¯¥¢ ¥Õ¥íー¥È ¥¬ー¥ë¥º¡Ë¡×¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥º¾ðÊó¤ò°·¤¦¡Ö¥¿¥¤¥Èー¥È¥¤¥º¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇËÜÀ½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¯ー¥ë¿åÃå¤òÃå¤ÆÉâ¤ÎØ¤Ë¾è¤ë·ë¾ëÈþ´»¤Î»Ñ¤ò¡¢°ìÂÀè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂ®Êó‼¡ÛAqua Float Girls(¥¢¥¯¥¢ ¥Õ¥íー¥È ¥¬ー¥ë¥º)¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤è¤ê- ¥¿¥¤¥Èー¥È¥¤¥º (@Taito_Toys) November 11, 2025
¡ØTo LOVE¤ë ¥Àー¥¯¥Í¥¹¡Ù¤Î¡Ö#·ë¾ëÈþ´»¡×¤¬ÅÐ¾ì·èÄê‼
Éâ¤ÎØ¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½✨
¤¤¤í¤ó¤Ê¾þ¤êÊý¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♬
Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë❣#ToLOVE¤ë¥Àー¥¯¥Í¥¹ #toloveru_d pic.twitter.com/bx8dV56FtL
(C)Ìð¿á·òÂÀÏ¯¡¦Ä¹Ã«¸«º»µ®¡¿½¸±Ñ¼Ò