モンテールと『ヒロアカ』がコラボ、キャンペーンも実施中！スイーツ片手にヒーローたちの物語を見守ろう
FINAL SEASONが放送中で、物語のクライマックスへ向けてますます盛り上がりをみせているアニメ『僕のヒーローアカデミア』と、洋生菓子を製造・販売するモンテールがコラボレーション。シュークリームなどのモンテールのおなじみスイーツが、2025年11月30日(日)までの期間限定で主人公の緑谷出久らをデザインしたコラボパッケージで登場している。
【画像】ほかのパッケージをもっと見る
■人気のシュークリームやエクレアが特別パッケージに！
コラボパッケージで販売されている商品は、毎朝生乳から作るカスタードなど、こだわり素材を使用した「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」(138円/沖縄のみ178円)、「牛乳と卵のシュークリーム」(138円/沖縄のみ178円)、「牛乳と卵のエクレア」(138円/沖縄のみ178円)の定番人気の3商品、9パッケージ。スーパーマーケットのチルドスイーツコーナーなどで購入できる。
「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」には緑谷出久、爆豪勝己、死柄木弔、「牛乳と卵のシュークリーム」には麗日お茶子、アーマード・オールマイト、トガヒミコ、「牛乳と卵のエクレア」には轟焦凍、常闇踏陰、荼毘が、作中のセリフとともにそれぞれデザインされている。
物語の世界観を感じられる、各キャラクターの印象的なセリフが書かれたパッケージを手にしたら、名シーンを思い出して思わず胸が熱くなるはず。
また、モンテールではコラボパッケージ発売に際して、「僕のヒーローアカデミア」オリジナルデザインQUOカードが当たるキャンペーンも実施している。
■モンテール×僕のヒーローアカデミア【SNSフォト投稿キャンペーン】
キャンペーン期間：2025年11月1日〜30日(日)
応募方法：
【1】「僕のヒーローアカデミア」パッケージのモンテール商品を購入
【2】Xでシュークリーム先輩【モンテール公式】(@monteur_mr_shuu)あるいは、Instagramでモンテール【公式】(@monteur_sweets)をフォロー
【3】パッケージ写真を撮影し、指定のハッシュタグ(#モンテールのヒロアカスイーツ)とともにX、あるいはInstagramに投稿
賞品：『僕のヒーローアカデミア』コラボ オリジナルデザインQUOカード(1000円分)
当選者数：抽選で100名
おいしいスイーツを味わいながら、ヒーローとヴィランの物語を堪能しよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
