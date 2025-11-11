TIRTIRの新時代♡渋谷で体感する最新クッションファンデーション「RUBY MESH」

人気コスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」が、新たなブランドの幕開けを記念して開催するポップアップイベント「The Dawn of a New Era」。11月15日（土）より渋谷でスタートするこの特別なイベントでは、話題の最新作「MASK FIT RUBY MESH CUSHION」が日本先行発売されます。光と美が交差する幻想的な空間で、新生TIRTIRの世界を五感で体験してみませんか？

TIRTIR新作クッションファンデーションが登場

新生TIRTIRのアイコニックなコレクションとして、「MASK FIT RUBY MESH CUSHION（全3色）」が登場。

従来の人気アイテム「MASK FIT RED CUSHION」と「MASK FIT CRYSTAL MESH CUSHION」の長所を融合し、より上質な“Glass Glow”ツヤを実現しました。

バラ由来の整肌成分を含むRubyRN™*1が、肌にハリと輝きを与え、まるで宝石のように輝く仕上がりに。オールスキングロウ設計で、脂性肌でも化粧崩れしにくく、透明感のある肌を長時間キープします♡

価格：2,970円（税込）／15g

カラー：17C ポーセリン／21N アイボリー／23N サンド

発売日：2025年11月15日（金）日本先行発売

ルミアグラスの新作マスカラ「スキルレスアイラッシュ」登場♡テクいらずで美まつげに

渋谷「The Dawn of a New Era」で新TIRTIRを体感

ポップアップストア「The Dawn of a New Era」は、2025年11月15日（土）～22日（土）の期間限定で渋谷・MEDIA DEPARTMENT TOKYOにて開催。

1階には“ルビーの輝き”をテーマにした没入型展示空間が広がり、新商品の世界観をアートのように堪能できます。

2階では、メイクアップアーティストによるデモンストレーションを毎日3回実施。さらに肌トーン測定機器「Shade Finder」で、自分にぴったりの色をチェックできるタッチアップ体験も可能です。

【会場情報】

・場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO（東京都渋谷区宇田川町19-3）

・時間：11:00～20:00（初日のみ～16:30）

限定アイテム＆来場者プレゼントも♪

限定ファーキーリング

会場では、オンライン限定「MASK FIT RUBY MESH MINI CUSHION（全3色）」も特別販売。

購入者全員に、限定ファーキーリングがプレゼントされます。さらに、来場者にはルビーをイメージしたリングキャンディも♡

光と美をテーマにした幻想的な空間で、TIRTIRが提案する“新しい私の輝き”を体感して。

【商品概要】

・商品名：MASK FIT RUBY MESH MINI CUSHION（全3色）

・価格：1,430円（税込）／5g

・カラー：17C ポーセリン、21N アイボリー、23N サンド

新しい時代を切り拓くTIRTIRのビューティ体験

今回のポップアップは、単なる展示ではなく、ブランドの進化を感じる特別な舞台。

TIRTIRが目指す「美しさの再定義」を象徴する新クッションファンデーションを、渋谷でいち早く体感してみてはいかがでしょうか。ルビーのように光り輝く艶肌で、新しい季節を迎える準備をしましょう。