¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó¤Ï11·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾®1¤Ç¥³¥ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤!!¡×¡ÖÅ·ºÍ¸½¤ï¤ë¡×¡Ö²è²È¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤Í¤§¡Á¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥´¥Ã¥Û¤À...¡ª¡×¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¿Í¤«¤â¡×¡Ö°ìÀÚ¤Î¤ªÀ¤¼È´¤¤Ç¤¦¤Þ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö°ìÇ¯À¸¤Ç¡Ä¤³¤ìÉÁ¤¯¡©¡ª¡ª¡×¸Åºä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ä¤Á¤ç¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä°ìÇ¯À¸¤Ç¡Ä¤³¤ìÉÁ¤¯¡©¡ª¡ª¡¡¡Ä¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤¹¤Þ¤ó¡£¡£À¨¤¤¤è¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ì¼¤¬¼«¿È¤ÎÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥Ã¥Û¡Ö²ÖÉÓ¤Î¥Ð¥é¡×¤òÌÏ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤â¡×7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤â¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¼ã¤¤»ÐËå¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¸Åºä¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¤è¤Í¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
