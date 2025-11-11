来週は一気に冷え込みが強まりそうです。そこで気になるのが暖房器具。最近は、“自分のまわりだけを暖める”という暖房が注目を集めているんだそうです。その背景とは。



最高気温が20度を下回る日も増えてきた県内。本格的な冬を前に、どんな暖房器具が人気を集めているのでしょうか。



鹿児島市の家電量販店「エディオン鹿児島南店」を訪ねました。



（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）

「節約、コストパフォーマンスと安くていいものに越したことはないが、使って満足ができるものが一番売れる」





なかでも売れ行きを伸ばしているのが…（間世田桜子キャスター）「今注目を集めているのが自分の周りを重点的に温めることのできる小型の暖房「パーソナル暖房」です。部屋全体の温度を上げなくてもとても暖かいので節電にもつながりそうです」自分のスペースを効率よく暖める「パーソナル暖房」は、ここ2～3年で、問い合わせが増えているといいます。（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）「特にリビングでここだけ暖めたいとか固定された場所に使う方が多い。ストーブは周りしか暖まらないが距離が離れても暖まるので良く売れている」さらに、節電志向の高まりからこんなアイテムも人気です。（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）「よく売れているのはこういった商品。小さなサイズの電気マット。イスに敷いたり足元に置いたり」一方で、この季節に心配なのが感染症。県内ではすでにインフルエンザによる学年閉鎖も発表されています。厚生労働省によりますと、空気が乾燥すると粘膜の防御機能が低下し、ウイルスに感染しやすくなるため、室内の湿度は50％から60％に保つことが効果的だといいます。加湿器の売れ行きも好調です。（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）「特に今年は関心が高いみたいで10月は前年の2倍、11月は今のところ（前年比）4倍くらい売れている」暖房と加湿を上手に組み合わせることで、節電にもつながるといいます。（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）「冬の暖房は設定温度を下げると10％ぐらい節電になる。エアコン＋加湿器を入れることによって湿度を上げてあげると体感温度が上がるので、1度変わると10％節約になる。湿度を上げてあげることによって（エアコンの）設定温度を下げることができる」節電への意識が高まるなか、この冬は“効率よくあたためる工夫”が、暮らしのカギになりそうです。