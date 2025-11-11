¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡ß¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤Ø¡ª¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼À½ÉÊ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë
¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMAYBELLINE NEW YORK¡Ê¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤â¡ª¡¡¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸°ìÍ÷
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤â
¡¡º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥ß¡¼ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óR¡×¡¢¥ê¥Ã¥×¡ÖSP¥¹¥Æ¥¤ ¥ô¥£¥Ë¥ë¥¤¥ó¥¯¡×¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥× ¥é¥¤¥Ê¡¼R¡×¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥é¥Ð¡¼¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤ÀèÃå½ç¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡ß¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤â¡ª¡¡¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸°ìÍ÷
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤â
¡¡º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥ß¡¼ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óR¡×¡¢¥ê¥Ã¥×¡ÖSP¥¹¥Æ¥¤ ¥ô¥£¥Ë¥ë¥¤¥ó¥¯¡×¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥× ¥é¥¤¥Ê¡¼R¡×¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤ÀèÃå½ç¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡ß¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£