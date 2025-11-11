±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÀá¤Ï°ÛÎã¤ÎàÃæÎ©ÃÏá¤Ç¡¡¾º³ÊPO¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎJ3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¾¾ËÜÀï¤¬ÅÔÆâ³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹
¡¡J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ï11Æü¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¦¥§¡¼¾¾ËÜÀï¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤¬ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡×¤Î°ìÉôÀßÈ÷¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤¿¤á¡£
¡¡29Æü¤ÎÂè38Àá¤Ï¡¢J3¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤ËÅö¤¿¤ë¡£ËÌ¶å½£¤Ï16¾¡5Ê¬¤±14ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ53¤Ç¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î6°Ì¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç·÷³°¤Î7°Ì¶âÂô¡¢8°ÌÆàÎÉ¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢9°Ì¤ÎÆÊÌÚSC¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÇ÷¤ëÂçÀÜÀï¤Ç¡¢¾¾ËÜÀï¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò·ü¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿àÃæÎ©ÃÏá¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ÛÎã»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï¸á¸å3»þ¡£»î¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¾¾ËÜ¤è¤ê¸ø¼°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¾¾ËÜ»³²í¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½Ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´¹üÉôºà¤ÎµÒÀÊÍî²¼¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î¡Ø2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¡Ù¡¢¤ª¤è¤Ó¡ØÍèµ¨¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«Ëë°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¡Ù¤Î2ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×Ë¾½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÆü11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Æ±»öÌ³½ê¤«¤é¡¢Í×Ë¾½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Íèµ¨³«Ëë¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤»Ý¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¡Ê¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö°ÆÈ¯À¸¸å¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¡¢Í×Ë¾¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±»öÌ³½ê¤è¤êº£¸å¤Î¹©»ö·×²è¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊ»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËºÝ¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½êÍÍ¤Î¤´ÂÐ±þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢Ä´ºº¡¦¹©»ö¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ë²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢ÅìµþÅÔ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢FCÅìµþ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤ÈÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç³«ºÅ¤òºÇÍ¥Àè¤È¹Í¤¨¡¢Ä¹Ìî¸©¤È¤Ï´ü¸Â¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¶¨µÄ¡¦Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¡Æ¤²ñ¤Î·ë²Ì¡¢ËÜ·ï¤¬µ©Í¤Ê»ö¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¹½Â¤¾å¤â±þµÞ¡¦Éüµì¤È¤â¤ËÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¤ÈÄ¹´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥µ¥ó¥×¥í¡¡¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ïº¤Æñ¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢FCÅìµþ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡¢FCÂçºå¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÉÍý¼Ô¤Ê¤É¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¹çÆü»þ¡¦²ñ¾ìÊÑ¹¹¤Ç´ÑÀï·×²è¤ò¤´ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¡¹ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à4»î¹ç¤ò²¿¤È¤«¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö°ìÆ±¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿J2¾º³Ê¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤È²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤â¥¯¥é¥Ö°ìÆ±Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¾¾ËÜ»³²íFC¤Î³èÆ°¤Ø¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¡¢¶¦ÁÏ¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×