90Ç¯Âå½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Ì¾¥¿¥Ã¥°àW°æ¾åáºÇ¿·¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼2S¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤¬°ìÈÖ¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö30ºÐ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°æ¾åµþ»Ò(56)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ®»Ò¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È³¨Ê¸»úÆþ¤ê¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¤¸¤¯½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°æ¾åµ®»Ò(56)¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¡×¤È¡¢11·î7Æü¤Ë56ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿µ®»Ò¤ÎÈþËÆ¤òÀä»¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃÂÀ¸²ñ¤Ç¤·¤¿ ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Öº£¤¬°ìÈÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö£×°æ¾å¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö30ºÐ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤ª´é¤âåºÎï¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¡¢ÂÎ½Å¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µþ»Ò¤Èµ®»Ò¤ÏÆ±¤¸Ì¾»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡ÖW°æ¾å¡×¤ò·ëÀ®¡£1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹(Á´½÷)¤Î¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ç³èÌö¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥¿¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè100ÂåWWWAÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡×¤âÂ×´§¤·¤¿¡£¤Ê¤ª2¿Í¤Ï88Ç¯10·î10Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Î°æ¾åµþ»ÒVS°æ¾åµ®»ÒÀï¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£