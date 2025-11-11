¡È¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¡ÉËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¡ÀÐÀî¤ÇÈ¯À¸¤Î¼ÖÅ¾Íî»àË´»ö¸Î¡¡¹âÎð¼Ô±¿Å¾¤ÎÃí°ÕÅÀ
º£·î8Æü¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥ÉÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¼Ö¤¬¤¬¤±²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢80Âå¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£¼Ö¤ÏÆÍÁ³¡¢²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢ºô¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤Ãí°ÕÅÀ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÈÍÕ¤¬¿§¤Å¤¯Çò»³ÇòÀî¶¿¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥É¡£
À¶¿å ¤ê¤« µ¼Ô¡§
¡Ö¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥É¡£¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥É¼ØÃ«±àÃÏ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¾è¤ë¼Ö¤¬¡¢¤¬¤±²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤ÏÃó¼Ö¾ìÆâ¤ÇµÞ²ÃÂ®¡£
ºô¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¡¢Ìó20¥áー¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢2¿Í¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·¤ËÆþ¤ê¡¢ÀéÍÕ¤ä·²ÇÏ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¡¢·úÊª¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¡£
¤¤¤º¤ì¤â±¿Å¾¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ç¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤âÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é17·ïÈ¯À¸¤·¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÀî¸©·Ù¸òÄÌ´ë²è²Ý¡¦µÜ Ì³ ¼¡ÀÊ¡§
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢Á°¿Ê¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÈ¯¿Ê¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉéÃ´¤ä´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤é±¿Å¾¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
ÀÐÀî¸©·Ù¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂ¾¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤äÁö¹Ô¤¹¤ëÆ»Ï©¾õ¶·¡¢Æ»Ãæ¤ÎÅ·¸õ¤Ê¤É¡¢±¿Å¾Á°¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£