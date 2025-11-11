去年7月、熊本県山鹿市で元同僚の女性の自宅に侵入し、女性を殺害した罪に問われている男の初公判で、男は起訴内容を否認しました。

【写真を見る】検察「抵抗しなくなるまで首を絞め続けた」 好意を抱いた元同僚女性の家に宅配業者を装い侵入・殺害の罪 被告の男側は「話を聞きたかった」と殺意を否認 熊本

起訴状などによりますと、山鹿市の小売業、園村圭司被告(52)は、去年7月、アルバイト先の元同僚である女性(当時58)の自宅に宅配業者を装い侵入し、手や腕で女性の首を絞めつけ、殺害した罪に問われています。

11月11日、裁判員裁判の初公判で、園村被告は「殺すつもりはなかった」と起訴内容を否認しました。

弁護側も冒頭陳述で「女性の家に侵入し、首を絞め、その結果女性が亡くなったという事実に争いはない」としながらも殺意は否定し、罪名は「傷害致死」に留まるという趣旨の主張をしました。

一方で検察は「被告は女性が抵抗しなくなるまで首を絞め続けていて、死なせる危険性の高い行為だとわかっていた」と指摘しています。

裁判の争点は？

今回の裁判の争点は「殺意の有無」です。

つまり、手や腕で女性の首を絞める行為を、園村被告が「女性を死なせる危険性が高い行為」だと認識していたかどうかです。

検察は「女性に好意を抱いていた園村被告は、犯行前に一方的にメッセージを送ったり、行動を監視したりしていた」「女性が抵抗しなくなるまで首を絞め続けた」など、危険性を認識していたとしています。

一方で弁護側は「事件前に、園村被告は女性から『2人で話をしよう』と言われたが、話をする機会が失われ、その内容が気になっていた」「当時、精神状態が悪化し自殺を決意していたが、その前に話を聞きたかった」と、女性の自宅を訪れた経緯を説明しました。

その上で、「死の危険性への考え方については、園村被告の自閉スペクトラム症が及ぼす影響を考慮してほしい」と主張しました。

この裁判は、11月13日に被告人質問が行われ、11月25日に判決が言い渡される予定です。