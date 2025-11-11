日本共産党の田村智子委員長が、11日の衆議院予算委員会で高市早苗総理と「台湾有事」について議論した。

【映像】田村委員長「総理は問題を分かっていない」バッサリ切った瞬間

田村委員長は「総理は、台湾有事と日本の対応について『戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば存立危機事態になり得るケースだ』と述べた。一国の総理大臣が国会の場で台湾という地域を挙げて有事の具体例を想定して発言する、このこと自体が軍事的危機を煽ることになる。総理大臣の発言は国内外にそれだけの影響を持つ。総理も10日の質疑の中で、反省点として『特定のケースを想定したことにつきましてはこの場で明言することは慎もうと思っております』と発言された。ならば、7日の台湾有事についての発言そのものを撤回すべきではないか？」と質問。

これに高市総理は「11月7日の衆議院予算委員会における私の答弁は、台湾海峡をめぐる情勢について様々な想定を述べたものだが、どのような事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府がすべての情報を総合的に判断すると明確に答弁をしている。ご指摘の私の答弁は、政府の従来の立場を変えるものではないので、撤回の必要はない」と回答した。

だが田村委員長は納得できない様子で「他国の有事を想定して発言をされた。そして、存立危機事態というのは集団的自衛権の行使で、日本は攻撃も侵略も受けていないのに自衛隊が海外で武力行使をするという重大な問題になる。だから撤回を求めている。反省を述べられたわけだ『特定のケースを想定したことを反省している』と。台湾有事という他国の有事を想定しての発言、これは適切ではなかったと思うがいかがか？」と追及。

高市総理は「重ねて申し上げるが、どのような事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての情報を総合的に判断するという政府の立場には変わらない。他方、11月7日、岡田委員と台湾海峡を巡る情勢に関する様々な想定について議論する中で、事態の推移によっては武力行使に発展する場合もあり得ることについて申し上げた。その際にも、存立危機事態については、実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて政府がすべての情報を総合して判断すると明確に申し上げており、ある状況が存立危機事態に当たるか否かについては、これにつきる。反省点として申し上げたのは、この予算委員会で台湾海峡をめぐる情勢に関する様々な想定を交えて議論した結果、これが従来の政府の立場を超えて答弁したかのように受け止められてしまったことを反省点として捉え、今後の国会での議論に臨んで参りたい」と答えた。

田村委員長は「総理は問題を分かっていない」として身振り手振りを交えながら「危機を煽るようなことを一国の総理大臣が国会の中で言うべきではない。総理がやるべきは、危機を煽ることじゃない。危機を取り除くための外交努力、ここに注視すべきだ。私たちは機会を捉えて、繰り返し中国に私たちの見解を伝えている。言うべきことは言う、同時に両国の関係を前向きに打開する。揉め事、争い事、これを絶対に武力衝突や戦争にはさせない、そのために努力を尽くす、これが私たちの立場だ。総理、こういう立場に立つべきではないか？ 危機を煽るのではなく特に『互いに脅威とならない』という日中の2008年の合意、これは今後の日中関係の基本に据えるべきだ。軍事的緊張を高める言動ではなく、戦争のリスクを取り除くための外交こそ必要ではないか」と訴えた。

高市総理は「台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとっても重要だ。台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するのが我が国の従来から一貫した立場だ。我が国としては、日中首脳会談をはじめ、あらゆる機会にこうした立場を中国側にも直接伝えており、日米やG7の首脳会談等においても、関係各国の共通の立場として明確に発信をしてきた。だから、今後ともこうした外交努力を続けていくことは当然だ」と話した。

田村委員長は「外交努力とともに、危機を煽る、軍事的緊張を高める、こうしたことを互いに自制する方向にこの東アジアをそういう方向に持っていかなければならない」と述べた。

（ABEMA NEWS）