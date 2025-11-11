ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（39）が、10日Instagramを更新。父でロックミュージシャンの矢沢永吉（76）が出演した東京ドームライブの舞台裏ショットとともに、父へのメッセージをつづった。

【映像】父・矢沢永吉と孫が遊ぶ姿&東京ドーム公演オフショット

これまでもInstagramで、幼少期に撮影した親子ショットや、父が出演するロックフェスに行った時の家族ショットなどを発信してきた洋子。2023年4月には、父と娘が遊んでいる動画をアップし、「永ちゃんジィジの姿もステキ！」「レアなショットありがとうございます」など、話題になっていた。

2025年11月10日の更新では、8日・9日の2日間開催され、7年ぶりの親子共演が話題となった矢沢永吉東京ドーム公演のオフショットを披露。「ソロ50周年おめでとうございます」と祝福のメッセージを送った。

この投稿には、「お父さまとのコラボ感激イッパイでした」「永ちゃんもすごく楽しそうでしたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）