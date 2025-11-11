欧州株 英ＦＴ指数が堅調、８割の銘柄が上昇 英雇用統計を受けて利下げ期待に
欧州株
東京時間19:23現在
英ＦＴＳＥ100 9877.03（+89.88 +0.93%）
独ＤＡＸ 23980.72（+20.73 +0.09%）
仏ＣＡＣ40 8117.02（+61.51 +0.76%）
スイスＳＭＩ 12574.05（+118.85 +0.97%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:23現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47442.00（-20.00 -0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6841.75（-15.00 -0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25610.75（-103.75 -0.40%）
