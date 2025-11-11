欧州株　英ＦＴ指数が堅調、８割の銘柄が上昇　英雇用統計を受けて利下げ期待に

欧州株
東京時間19:23現在
英ＦＴＳＥ100　 9877.03（+89.88　+0.93%）
独ＤＡＸ　　23980.72（+20.73　+0.09%）
仏ＣＡＣ40　 8117.02（+61.51　+0.76%）
スイスＳＭＩ　 12574.05（+118.85　+0.97%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:23現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47442.00（-20.00　-0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6841.75（-15.00　-0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25610.75（-103.75　-0.40%）