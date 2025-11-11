11月15日に放送される『with MUSIC』（日本テレビ系）の、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

今回は、timeleszとポルノグラフィティが出演。新体制になって4回目の出演となるtimeleszは、激動の2025年を総まとめにし、MCの有働由美子、松下洸平とともに振り返る。4月に新メンバー5人がラジオで共演した木村拓哉とのエピソードや、8都市をまわり24万9千人を動員した全国ツアーの様子もオンエア。スタジオでは、最新曲「レシピ」と「革命のDancin' night」の2曲を披露する。

また、土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）と『with MUSIC』のコラボレーションが決定。同ドラマの主題歌はポルノグラフィティの「アゲハ蝶」となっており、今回はポルノグラフィティが同曲を披露するために番組に出演するが、ドラマ放送終了の11月15日21時54分から“面白い仕掛け”が登場するという。

さらに、ポルノグラフィティはアニメ『僕のヒーローアカデミア』第1期オープニングテーマ「THE DAY」と、同作最終章のオープニングテーマ「THE REVO」のスペシャルメドレーを披露する。

