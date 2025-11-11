¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤Î¶Ú½ñ¤¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¡×¼¯ÅçFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤¬10·îÅÙJ1·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë!!
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï11Æü¡¢10·îÅÙ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£J1¤«¤é¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬Âè35ÀáµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤Ç·è¤á¤¿ÆÀÅÀ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡10·î25Æü¤Ë¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ66¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤ÈÆ±62¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëµþÅÔ¤Ë¤è¤ëÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾36Ê¬¤ËµþÅÔ¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤º¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤³¤ÇÌ¥¤»¤¿¤Î¤¬ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£45+6Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¤Æ1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ËÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÇÂ¤¬¤Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤µ¡×(ÂÎ©½¤°Ñ°÷Ä¹)¡Ö¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Î¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×(ËêÌîÃÒ¾Ï°Ñ°÷)¡¢¡ÖÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¶Ú½ñ¤¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿·àÅª¥´¡¼¥ë¡×(ËÌÛêÁï°Ñ°÷)¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¾å¼ê¤¯Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê2»î¹ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿1Àï1Àï¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
