Hi-STANDARD¡¢¿·¶Ê¡ÖSong About Fat Mike¡×¥¹¥¿¥¸¥ª²»¸»¤¬Ä°¤±¤ëÀè¹Ô»îÄ°»ÜºöÂè2ÃÆ¤Ï¡ÈÁ´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×115Å¹ÊÞ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¡É
Hi-STANDARD¤¬11·î26Æü¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØScreaming Newborn Baby¡Ù¤òCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ºòÆü11·î10Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¿·½É±Ø ¥á¥È¥í¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥ÉÆâ¤ÎÊÉÌÌ¤Ë4000Ëç°Ê¾å¤ÎNFC¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÂçÎÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¡È¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¿·¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡É¤ÎÇÛÉÛ(¥Ô¡¼¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¡ÈÇí¤¬¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë»ÅÍÍ¡É)¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Àè¤´¤íCD¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÀè¹Ô»îÄ°¤ò´ë²è¤·¤¿Á´¹ñ¤Î115Å¹ÊÞ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨»Üºö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢·Ç¼¨Å¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼±¦²¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢NFC¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¿·¶Ê¡ÖSong About Fat Mike¡×¤Î»îÄ°¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡ÖSong About Fat Mike¡×¤Ï¡¢9·î24Æü¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÀ¸±éÁÕ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²ò»¶¤·¤¿U.S PUNK¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¡¢NOFX¤ÎFAT MIKE¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£Fat Mike¤ÏHi-STANDARD¤òÀ¤³¦¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏScreaming Newborn Baby¤òÃ»½Ì¤·¤¿¡È#SNB¡É¡£
¡Ú¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼ / NFC¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Û
NFC¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï¡¢¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®(NFC : Near Field Communication)µ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¤¿Çö¤¤¥·¡¼¥ë·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÆÃÄê¤Î¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤»¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¤ò³«¤«¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ä¡£Suica¤ä¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¡£
¢§ÆÃÄ§
•¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÆ°ºî(¥¿¥Ã¥Á¼°)
•URL¥ê¥ó¥¯¡¢SNS¡¢Ì¾»É¾ðÊó¡¢Wi-FiÀßÄê¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿²ÄÇ½
¡Ú·Ç¼¨Å¹ÊÞ¡Û
¡ü¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹
¢¨⼀ÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯(¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤)
¢§ËÌ³¤Æ»
HMV»¥ËÚ¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥¹
È¡´Û ÄÕ²°½ñÅ¹
¢§ÅìËÌ
HMVÀçÂæ E BeanS
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë½©⽥
TSUTAYA µ×ÊÝ⽥Å¹
¢§´ØÅì
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë⽔⼾Æâ¸¶
HMV ¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼±§ÅÔµÜ
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë⾼ºê
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀ⽥
HMV&BOOKS SHIBUYA
HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU
HMV ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§
HMV ¥¨¥½¥éÃÓÂÞ
HMV⽴Àî
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤à¤µ¤·Â¼⼭
HMV ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê
HMV ¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
HMV⼤µÜ¥¢¥ë¥·¥§
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî⼝Á°Àî
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë½Õ⽇Éô
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë⽻⽣
HMV ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ⼠⾒
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë⼋ÀéÂåÎÐ¤¬µÖ
HMV ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÇð¤ÎÍÕ
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀ®⽥
TSUTAYA ¿À⽴Å¹
ËëÄ¥ ÄÕ²°½ñÅ¹
¢§ÃæÉô¡¦ËÌÎ¦¡¦¿®±Û
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë⾼²¬
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÉÍ¾¾»ÔÌî
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬ºê
HMV±É
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÉÞ·¬
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë⽊Á¾Àî
ÄÕ²°½ñÅ¹ ⻑²¬¸ÅÀµ»ûÅ¹
TSUTAYA Æî¥¢¥ë¥×¥¹¥¬¡¼¥Ç¥óÅ¹
TSUTAYA Æ£»ÞÀ¥⼾¿·²°Å¹
TSUTAYA »°ÅçÅ¹
¢§¶áµ¦
HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
HMV ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥È⼤ºå
HMV ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÏÂÀô
HMV»°µÜ¥ª¡¼¥Ñ
HMVºåµÞ⻄µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º
FLAKE RECORDS
¢§Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬⼭
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë⾼ÃÎ
¢§¶å½£¡¦²Æì
HMV&BOOKS HAKATA
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÊ¡ÄÅ
HMV ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄ¾⽅
HMV ¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹⼤Ê¬
HMV&BOOKS OKINAWA
Ï»ËÜ¾¾ ÄÕ²°½ñÅ¹
¢£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØScreaming Newborn Baby¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
PZCA-119¡¡\2000(without tax)
CDÍ½Ìó¡§https://hi-standard.lnk.to/snb
ÇÛ¿®¡§Ì¤Äê
1 Song About Fat Mike
2 Our Song
3 Moon
4 A Ha Ha
5 Book Of Revelation(Cover)
6 Stand By Me
¢£Hi-STANDARD LIVE SCHEDULE
¡ãPre Show¡ä
¢§2025Ç¯
12·î23Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦LIVE HOUSE FEVER
open18:30 / start19:00
¡ÊÌä¡ËH.I.P. 03-3475-9999
¡ãHi-STANDARD¡ÖScreaming Newborn Baby Tour¡×¡ä
¢§2026Ç¯
1·î12Æü(·î/½Ë)¡¡¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»
open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡ËFOB¿·³ã 025-229-5000
2·î20Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
3·î03Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM LOGOS
open18:00 / start19:00
GUEST¡§ENTH
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
3·î05Æü(ÌÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
GUEST¡§SHANK
¡ÊÌä¡Ë¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹ 052-936-6041
3·î11Æü(¿å)¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
GUEST¡§HONEST
¡ÊÌä¡Ë¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ÀçÂæ 022-256-1000
4·î08Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
GUEST¡§KUZIRA
¡ÊÌä¡ËH.I.P. 03-3475-9999
4·î19Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
open16:30 / start18:00
¡ÊÌä¡ËH.I.P. 03-3475-9999
https://hi-standard.jp/snbtour/
