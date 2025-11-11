¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢2025Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢11·î26Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î1½µÁ°¤Î19Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î²»¸»ºîÉÊ¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤«¤éÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎËÜÊÔ13¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â6¶ÊÌÜ¤Î¡ÖFRDC Remix¡×¤Ï20Ê¬¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÄ°¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Blu-ray¡õDVD¤Î°ìÂÀè¤Ë¼ª¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Blu-ray¡õDVD¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤á¤¿Á´ÊÔ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¸ø±é¤«¤é¤Ï¡ÖFRDC Remix¡×¤ò¼ýÏ¿¡¢°Û¤Ê¤ëÁª¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖFRDC Remix¡×¤ÏÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Blu-ray¤Ë¤ÏÎ¾¸ø±é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸½ºß¡ãFREDERHYTHM TOUR 2025 -Ë°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤-¡ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î14¡¢15Æü¤ÏÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¤Î¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING- (from the show at NIPPON BUDOKAN 2.24.2025)¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add / save¡§https://frdc.lnk.to/FREDERHYTHMARENA_CCC
¼ýÏ¿¶Ê
01.¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¥À¡¼
02.CYAN
03.ñ¨¡¹¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó
04.Ì¾°Ìò
05.Happiness
06.FRDC Remix
07.¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¥¬¥à
08.sayonara bathroom
09.¥Ï¥°¥ì¥Ä¥Ð¥á
10.¶ä²Ï¤Î²Ì¤Æ¤ËÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¡ª
11.¥ª¥ï¥é¥»¥Ê¥¤¥È
12.¥¸¥ã¥ó¥¡¼
13.ßê½®
◾️LIVE Blu-ray¡õDVD¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_frederhythm_arena_2025
¢¡¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡õUNIVERSAL MUSIC STORE¼õÃí¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë
Blu-ray¡¢ÆÃ¼ì²Ã¹©¡Ê·¿²¡¤·¡Ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡¢ ¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼56P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¡ßFRDC¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê185 x 135 mm¡Ë
FRDCÉñÂæ¾ÈÌÀ·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê185 x 135 mm¡Ë
²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§AZXS-1057
¢¨¼õÉÕ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿
¢¡ÄÌ¾ïÈ×Blu-ray
Blu-ray¡¢8P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§AZXS-1058
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×Blu-ray¤ÈÆ±¤¸
¢¡ÄÌ¾ïÈ×DVD
DVD¡¢8P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§AZBS-1086
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING- at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ê2025.02.24¡Ë
01.¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¥À¡¼
02.CYAN
03.ñ¨¡¹¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó
04.Ì¾°Ìò
05.Happiness
06.FRDC Remix
07.¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¥¬¥à
08.sayonara bathroom
09.¥Ï¥°¥ì¥Ä¥Ð¥á
10.¶ä²Ï¤Î²Ì¤Æ¤ËÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¡ª
11.¥ª¥ï¥é¥»¥Ê¥¤¥È
12.¥¸¥ã¥ó¥¡¼
13.ßê½®
En1.¥ª¥É¥ë¡¼¥×
En2.¤·¤ã¤é¤ê
En3.KITAKU BEATS
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE NIGHT CRUISING- at ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë ¡Ê2025.02.11)
FRDC Remix
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING- Documentary
¢¨¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¡¢¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¤Ë¤Î¤ß¼ýÏ¿¡ÊDVD¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¡¹ØÆþ¼ÔÀèÃåÆÃÅµ¡¡
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
¡¦Amazon¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦¤½¤ÎÂ¾ °ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
◾️¡ãFREDERHYTHM TOUR 2025 -Ë°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤-¡ä
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¡Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¡Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¡Zepp DiverCity(TOKYO)
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¡Zepp DiverCity(TOKYO)
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¡SENDAI GIGS
