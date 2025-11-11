ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(11ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û¥Í¥¯¥½¥ó <3659> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1000Ëü³ô(¶â³Û¤Ç250²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é26Ç¯1·î26Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥Ù¥¤¥·¥¹ <4068> [Åì¾Ú£Ç]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.34¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë2Ëü5000³ô(¶â³Û¤Ç4500Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é26Ç¯5·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥æ¥·¥í <5013> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.84¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë24Ëü5000³ô(¶â³Û¤Ç5²¯4463Ëü5000±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢11·î12ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û½Ð¸÷¶½»º <5019> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë4300Ëü³ô(¶â³Û¤Ç300²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é26Ç¯11·î11Æü¤Þ¤Ç¡£¼èÆÀ¤·¤¿¼«¼Ò³ô¤Ï27Ç¯3·î31ÆüÉÕ¤ÇÁ´¤Æ¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£
¡ûÄ«Æü¥é¥Ðー <5162> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.18¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë10Ëü³ô(¶â³Û¤Ç6900Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢11·î12ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥Ë¥Á¥¢¥¹ <5393> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.19¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë140Ëü³ô(¶â³Û¤Ç50²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ûÉÔÆó±Û <6474> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.48¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë56Ëü³ô(¶â³Û¤Ç22²¯0080Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢11·î12ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥è¥í¥º <7294> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î16.46¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë400Ëü³ô(¶â³Û¤Ç40²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥¼¥ó¥·¥ç£È£Ä <7550> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.12¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë20Ëü³ô(¶â³Û¤Ç22²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢11·î12ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥ªー¥Ï¥·¥Æ¥¯ <7628> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î2.27¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë30Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï11·î28Æü¡£
¡ûÀÄ»³¾¦ <8219> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.86¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë140Ëü³ô(¶â³Û¤Ç30²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é26Ç¯3·î24Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û´Ý°æ£Ç <8252> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î5.55¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1000Ëü³ô(¶â³Û¤Ç200²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î17Æü¤«¤é26Ç¯5·î15Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¤ê¤½¤Ê£È£Ä <8308> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.54¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë3500Ëü³ô(¶â³Û¤Ç350²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é26Ç¯2·î13Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û½»Í§ÉÔ <8830> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.07¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1000Ëü³ô(¶â³Û¤Ç300²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¤«¤é26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥¿¥«¥» <9087> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î4.9¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë10Ëü³ô(¶â³Û¤Ç1²¯2800Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢11·î12ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥Èー¥«¥¤ <9729> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î9.8¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë330Ëü³ô(¶â³Û¤Ç75²¯9000Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢11·î12ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿Á´³ô¤Ï11·î28ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£
