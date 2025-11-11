上田竜也、楽屋裏の赤西仁の様子を明かす「開演前ずっと楽屋にいて」 新たなKAT-TUN4ショットを公開
元KAT-TUNの上田竜也が11日、今年3月31日をもって解散したKAT-TUNの亀梨和也、中丸雄一、そして2010年に脱退した赤西仁との新たな4ショットを自身のインスタグラムで公開。当日の赤西の楽屋裏での様子を明かした。
【写真】赤西仁の肩に亀梨和也がもたれ…上田竜也が公開したKAT-TUN4ショット
上田は「開演前 ずっと楽屋にいて ずっと喋りやがっていました」とのコメントともに、8日に赤西と中丸が公開した4ショットとは別の写真を投稿。この写真では、赤西の左肩に上田が、右肩に亀梨がもたれかかり、上田のとなりで中丸がサムズアップ。赤西は8日に開催された千葉・海浜幕張のZOZOマリンスタジアムで開催された『Break the KAT-TUN』を鑑賞していたことを明かしていた。
ほかにもライブ中の写真と楽屋での自身の写真を添え、「3枚目は盗撮されてたよね 相変わらず好きだなー俺のこと 来てくれてありがと」と照れ隠しのコメントともに来場の感謝を伝えた。
KAT-TUNは2001年に結成。ジュニア時代から絶大な人気を誇り、2006年3月17日、CDデビュー前のアーティストとしては史上初めて東京ドーム公演を開催。2006年3月22日、シングル「Real Face」、アルバム『Best of KAT-TUN』、DVD『Real Face Film』の3タイトル同時発売でデビュー。いきなりシングルでミリオンを達成した。
赤西が10年7月に脱退。さらに13年9月に田中聖、16年3月に田口淳之介が脱退、16年5月のコンサート『KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR“10Ks！”』をもって充電期間に突入し、18年1月に活動再開。そして、「およそ1年にわたりメンバーと協議を重ねた」結果として25年2月12日に解散が発表された。
解散発表時のコメントでは「3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております」としており今回、その機会が実現した形に。当日は生配信も実施され、多くの人がその勇姿を見守った。
