¥Õ¥£¥á¡¼¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼Eevee¡Êex.Âíß·ºÌ²Æ¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖStill Here¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Eevee¤Î¿·¶Ê¡ÖStill Here¡×¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦²áÄø¤ÇÊú¤¨¤¿³ëÆ£¤ä¸ÉÆÈ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤À¡£¡Ö²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶»¤ò»É¤·¡¢ÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤È´õË¾¤Î¸÷¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£²áµî¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥í¥¦¤¬Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ç¡¢Û£Ëæ¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡É¤È¶«¤ÖEevee¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶Á¤¯1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï½ÂÃ«WWW¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãEevee 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ÎBAKA¡Ï¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤ÀŽ¡
Eevee¡ÖStill Here¡×
ÇÛ¿® https://linkco.re/Hp74zMEu
¡ãEevee 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö[BAKA]¡ä
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡ËOPEN 18¡§30 / STRAT 19¡§30
¡÷½ÂÃ« WWW
½Ð±é¼Ô¡§Eevee, FULLCAST RAISERZ
°ìÈÌÈÎÇä2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë21¡§00¡Á
Á°Çä¤êÎÁ¶â °ìÈÌ \4,500 / U-22 \3,000
ÅöÆü·ôÎÁ¶â °ìÈÌ \5,000
https://www.cnplayguide.com/Eevee_baka/
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ
¢¨U-22¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤ÎÊý¤ÏÅöÆü³ØÀ¸¾Ú¤«´é¤Ä¤ID¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
YouTube - https://www.youtube.com/@Eevee-ayaka.takizawa
X - https://x.com/Eevee_exAyaka
Instagram - https://www.instagram.com/bono_murabito/
TikTok - https://www.tiktok.com/@eevee_exayaka
Official HP - https://aka-aka.jp/artist/ayaka_takizawa/