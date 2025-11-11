¡ÖºÇ¸å¤Î·Ù¹ð¡ª³«¤±¤Æ¡ª¡×·Ù»¡´±¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊñ°Ï¡¡±þ¤¸¤Ê¤¤±¿Å¾¼ê¤ËÁë¤ò¤¿¤¿¤³ä¤Ã¤Æ¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¡¡¥¢¥ë¥ß´ÌÌó50ËÜÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç77ºÐÃË¤òÂáÊá
11·î4Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ»Ô¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1Âæ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò·Ù»¡´±¤¬¼è¤ê°Ï¤à¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î±¿Å¾¼ê¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼Ö´Ö¤òµÍ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊñ°Ï¤·ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦ºÆ¤Ó¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë±¿Å¾¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î·Ù¹ð¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ËÁë¤ò¤¿¤¿¤¯²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡´±¤¬±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤ò¹ß¤í¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ù»¡¤Ï¹âÃÎ»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¥¢¥ë¥ß´ÌÌó50ËÜ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç77ºÐ¤ÎÃË¤ò¶ÛµÞÂáÊá¡£
¤³¤ÎÃË¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¥¢¥ë¥ß´Ì¤òÅð¤ó¤À¤¢¤ÈÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬Ï©¾å¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÈ¯¸«¡£
¶ÛµÞÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£