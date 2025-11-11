¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡Ö¤³¤Î²Î¤òÌ´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¡½¡½SOMOSOMO¡¡½é¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¡ÈÌóÂ«¡É
¡¡¡Ö²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò·Ç¤²¤ë7¿ÍÁÈ¡ÖSOMOSOMO¡×¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦HOLIDAY¿·½É¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ð¥ó¥É¡ª¥Ð¥ó¥É¡ª¥½¥â¥Ä¥¢¡¼¡ª¡ÁZepp¤â¤¢¤ë¤·ÅìÌ¾Àç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Á¤ã¤¦¤è¤ÃSP¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£9·î11Æü¤ÎÀçÂæ¡¢10·î9Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£Ìó1»þ´Ö20Ê¬¡¢Á´19¶Ê¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢7¿Í¤Î·è°Õ¤ò¹ï¤àÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÈ×¡¢¡Önever-ever¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç7¿Í¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢À¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¢ö¤³¤Î²Î¤òÌ´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡¡¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¡ÌóÂ«¤·¤è¤¦¡½¡½
¡¡»ØÀÚ¤ê¤²¤ó¤Þ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆµÒÀÊ¤Øº¹¤·½Ð¤¹¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¸Æ±þ¤¹¤ë¡£¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ý¤Ç¡¢À¼¤Ç¡¢ÁÛ¤¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ®¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£µÒÀÊ¤È¤ÎÌóÂ«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ä¥¢¡¼3²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë19¶Ê¤òÈäÏª¡£ÄÌ¾ï2²ó¤ÎMC¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï3²ó¤ËÁý¤ä¤µ¤ì¤¿¡£°áÁõ¤ÏÁ´°÷¡È¥Ð¥ó¥ÉT¡É¤ÇÅý°ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤Áõ¾þ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä7¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ËË½¤ì¡¢´À¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î¡ÖWith me¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÀÆ¤Ë·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¡£Â³¤¯¡Ö¥¯¥ì¥Þ¥Á¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç7¿Í¤¬±ß¿Ø¤òÁÈ¤ß¡¢ÀÅ¤«¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¡×¡Ê¥´¥´¥Î ¥³¥È¥³¡Ë¤ò¡¢Á´¿È¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¸Ø¤ê¤Èå«¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥ß¥¤¬¡Ö´À¤À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤ÆÈè¤ì¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡©¡×¤ÈµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥³¥È¥³¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤½¤ì¡¢¤¢¤ó¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤í!?¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¡£²ñ¾ì¤ËÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤Î¶õµ¤¤ò¤Û¤É¤¯¡£²»¤È¾Ð¤¤¤ÈÄ©Àï¡£¤½¤ì¤¬SOMOSOMO¤é¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¡£¥È¥Þ¥é¥Ê¥¤ ¥Á¥Ò¥í¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤Ç¤·¤¿¡×¤È³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¡¢¥ß¥¤¬¡ÖºÇ¹â¤À¡Á¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Á´°÷¤Î·ý¤¬¡¢Æ±¤¸¹â¤µ¤ÇÅ·¤Ø¤È¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¢ö¤Þ¤À¸«¤ÌºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤Ø¡½¡½¡£¤½¤Î°ìÀá¤¬¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤ÎÎ³¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼¨¤·¤¿¡ÈÌóÂ«¡É¡£ÍèÇ¯2·î6Æü¡¢Zepp Shinjuku¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£½¸µÒ¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÁ°²ó¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¡¢7¿Í¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡É¤ò¤â¤¦¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30³«±é HOLIDAY SHINJUKU
SOMOSOMO¡Ö¥Ð¥ó¥É¡ª¥Ð¥ó¥É¡ª¥½¥â¥Ä¥¢¡¼¡ª~Zepp¤â¤¢¤ë¤·ÅìÌ¾Àç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Á¤ã¤¦¤è¤ÃSP~¡×
M1:You are RIDER
M2:¥¹¥Æ¥é
M3:bullet through!!!!!!!
MC
M4:ÊÆ¤è¤ê°¦¤·¤Æ¡ª
M5:STRUGGLE
M6:Go my ¿ÍÀ¸¡ª
M7:´°Á´¾¡Íø¤«¤à¤È¤¥¤ë¡¼
M8:¥ê¡¼¥Á¥é¥¤¥È
M9:¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É
M10:With me
M11:·²ÀÄ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É
M12:¤â¤Ã¤È
MC
M13:¥¯¥ì¥Þ¥Á¥¹
M14:¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÀ±¤Ï¿Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ª
M15:Çä¤ì¤¿¤¤¥Þ¥¸¤Ç¡ª
M16:never-ever
MC
M17:¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡Ê¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ßcover¡Ë
M18:¥ß¡¼¥Á¥å¡¼¥°¥Ã¥â¡¼¡ª
M19:¥³¥ó¥Ñ¥¹