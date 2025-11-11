¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û SOMOSOMO¡Ö¥Ð¥ó¥É¡ª¥Ð¥ó¥É¡ª¥½¥â¥Ä¥¢¡¼¡ª~Zepp¤â¤¢¤ë¤·ÅìÌ¾Àç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Á¤ã¤¦¤è¤ÃSP~¡×
¢£2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30³«±é HOLIDAY SHINJUKU
M1:You are RIDER
M2:¥¹¥Æ¥é
M3:bullet through!!!!!!!
MC
M4:ÊÆ¤è¤ê°¦¤·¤Æ¡ª
M5:STRUGGLE
M6:Go my ¿ÍÀ¸¡ª
M7:´°Á´¾¡Íø¤«¤à¤È¤¥¤ë¡¼
M8:¥ê¡¼¥Á¥é¥¤¥È
M9:¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É
M10:With me
M11:·²ÀÄ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É
M12:¤â¤Ã¤È
MC
M13:¥¯¥ì¥Þ¥Á¥¹
M14:¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÀ±¤Ï¿Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ª
M15:Çä¤ì¤¿¤¤¥Þ¥¸¤Ç¡ª
M16:never-ever
MC
M17:¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡Ê¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ßcover¡Ë
M18:¥ß¡¼¥Á¥å¡¼¥°¥Ã¥â¡¼¡ª
M19:¥³¥ó¥Ñ¥¹