¡ÖSuica¡×¤òÀ¸³è¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¡Ä¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ï¥³¡¼¥É·èºÑ¤ä¥Á¥ã¡¼¥¸¾å¸Â30Ëü±ß¤ÇÁ÷¶âµ¡Ç½¤â¡¡¥Ú¥ó¥®¥óÂ´¶È¤·2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë
¡ÖSuica¡×¤«¤é¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSuica¡×¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSuica¤ÎÈ¯¹Ô¿ô¤Ï¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡×¤ò´Þ¤á1²¯2000ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï25¼þÇ¯¤òµ¡¤ËSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò2026Ç¯ÅÙËö¤Ç½ªÎ»¤·¡¢27Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ïº£¸å·è¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢°ìÈÌ¤«¤é¤Î¸øÊç¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯½©¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ï¥³¡¼¥É·èºÑ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î¾å¸Â³Û¤¬¸½ºß¤Î2Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤ËÁý¤¨¡¢Á÷¶âµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Suica¤ò°ÜÆ°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£