¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛSOMOSOMO¡ÖZepp¿·½É¡¢ÀäÂÐÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¾¡×½ª±éÄ¾¸å7¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¡ÚÆÈÀê¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¡Ö²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò·Ç¤²¤ë7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡×¤¬8Æü¡¢Á´ÊÔ¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀé½©³Ú¤òÅìµþ¡¦HOLIDAY SHINJUKU¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£Ç®µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Ê¤ëÂçÌÜÉ¸¡¢ÍèÇ¯2·î6Æü¤ÎZepp¿·½É¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¢§¥Ä¥¯¥è¥ß ¥±¥¤¥³¡Öº£²ó¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î6Æü¤ÎZepp¿·½É¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø±é¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤ÇZepp¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢§¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó ¥Þ¥¤¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²áµî°ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¡ªZepp¿·½É¡¢ÀäÂÐÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¾¡£¤½¤¦¡¢¥Ð¥â¥¹¡ª¡×
¢§¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥ß¥¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤¬À¸¤¤¬¤¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î´êË¾¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤â»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È³Î¿®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Zepp¿·½É¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢§¥³¥â¥ì¥Ó ¥Ò¥è¥ê¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬º£Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤¿¤éÁ´Éô¿á¤Èô¤ó¤Ç¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Zepp¿·½É¤Ï¤¹¤´¤¯º¤Æñ¤Ê²ñ¾ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î7¿Í¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§¥¢¥ª¥¤ ¥¢¥ª¥Í¡Öº£²ó¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ò¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼«¿®¤òÎÈ¤Ë¡¢Zepp¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤â¤ó¡¢LOVE¡ª¡×
¢§¥È¥Þ¥é¥Ê¥¤ ¥Á¥Ò¥í¡Ö¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¢Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ëè¥é¥¤¥Ö¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤¨¤é¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éZepp¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤«¤é¥¦¥Á¤é¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥«¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Zepp¤µ¤¨¤âÄÌ²áÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¥ª¡¼¡ª¡×
¢§¥´¥´¥Î ¥³¥È¥³¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢SOMOSOMO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¿¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Zepp¤¬¤¢¤È¿ô¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¯ÂçÇúÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âSOMOSOMO¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤È¿ô¥«·î´Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¡Ç¦¡ª¡×