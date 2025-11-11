¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤À¡×¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â ËëÆâ¤Î¼èÁÈ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ11Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÏ»Î¤Î»Ñ¡Ö¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×
¡¡ËëÆâ¤Î¼èÁÈ¤Ç´éÌÌ¤«¤éÁ¯·ì¤¬Å©¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¼èÁÈÄ¾¸å¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Î»Ñ¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤À¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦ÎµÅÅ¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤ÈÁ°Æ¬½½»°ËçÌÜ¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤Æ¬¤«¤é¶¯Îõ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£²¼¤«¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¹ë¥Î»³¤ËÂÐ¤·¡¢²¼¼ê¤ò°ú¤¤¤Æº¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤ÀÎµÅÅ¡£¤Ê¤ó¤È¤«¿¶¤ê¤Û¤É¤¤¿¤¤¹ë¥Î»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¹¶¤á¤ÇÎµÅÅ¤¬´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¡¢ÎµÅÅ¤¬¥«¥á¥é¤Î¤Û¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÎµÅÅ¤ÎÈý´Ö¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¤È³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥À¥é¥À¥é¤ÈÁ¯·ì¤¬Å©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ËABEMA¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿郄¶¶ÂçÊå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¢¤¡¡¢Èý´ÖÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£±¦¤ÎÈýÆ¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£±¦¼ê¤Ç³Û¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿¡¤Ã¤¿ÎµÅÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ°¤¸¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¾¡Ì¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ÅÚÉ¶¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹ë¥Î»³¤«¤é½é¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÎµÅÅ¤Ï2¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿¹ë¥Î»³¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÁ°Æ¬¤ÎÅ·³»Ë²¤Ï¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¹ë¥Î»³¤Î°µÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÎµÅÅ¤Î¡Ëº¸¤Î¾å¼ê¡£¤³¤Î¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤ò»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ë¥Î»³¤Ï°µÎÏ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤Þ¤ï¤·¤ò¡Ë¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ËÀÚ¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¹ë¥Î»³¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎµÅÅ¤¬Î®·ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤À¡×¡Ö¤¬¤Ä¤ó¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÃË¤Î·®¾Ï¤À¤è¡×¡ÖÄË¤¤ÄË¤¤¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë