¡È½÷¿Í¶ØÀ©¡ÉÂçÁêËÐ¤ÎÅÚÉ¶¾å¤Ç¡ÖÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¼øÍ¿¡×¤Ï¡©¹â»Ô¼óÁê¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¡ÄÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¼¨º¶
11Æü¸áÁ°8»þ¡¢¾Ð´é¤Ç¼óÁê´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¸á¸å¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤¬¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤òÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦²¬ËÜÀ¯Ä´²ñÄ¹¡§
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤Âå¡¦¥¬¥¹Âå¤ÎÃÍ²¼¤²¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÅµ¤¥¬¥¹¹ç¤ï¤»¤Æ1À¤ÂÓËè·î1000±ß¤Ç¤¹¡£Á´¤¯ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
Êª²Á¹â¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Îµ¬ÌÏ¤òÁÛÄê¡£ÅÅµ¤Âå¡¦¥¬¥¹Âå¡Ö¤¢¤ì¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¿¼·¡¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¡¼¥ë¤â¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦²¬ËÜÀ¯Ä´²ñÄ¹¡§
»ä¤É¤â½÷ÀÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11Æü¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬¶å½£¾ì½ê¤ò´Þ¤àº£¸å³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁêËÐ¤ÎËÜ¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Ë¡¢Í¥¾¡ÎÏ»Î¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£
ÂçÁêËÐ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿ÎÏ»Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê¤äÂåÍý¤È¤·¤Æ´±Ë¼Ä¹´±¤é¤¬¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤òÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ç¼êÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
µ®Çµ²Ö¤¬Éé½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢Åö»þ¤Î¾®Àô¼óÁê¤¬¡ÖÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤ËÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ï¡Ö½÷¿Í¶ØÀ©¡×¡£
²áµî¤Ë¤Ï½÷À½é¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹»³¿¿µÝ»á¤¬ÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ2000Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½÷À½é¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÀÅÄË¼¹¾»á¤¬ÉÜÃÎ»ö¾Þ¤òÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ç¼êÅÏ¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÚÉ¶¤Î¾å¤¬¡Ö½÷¿Í¶ØÀ©¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¡¢ÁêËÐ¤Îµ¯¸»¤¬¿À»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÚÉ¶¤Î¾å¤¬¡Ö¿ÀÀ»¤ÊÀï¤¤ ÃÃÏ£¤Î¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÇË¤ê¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡£
11Æü¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÀé½©³Ú¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆüËÜ¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ØÅÁÅýÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸þ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁíÍý¤Î¤´°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÈÅÁÅýÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£