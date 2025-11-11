ITZY¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡ß¥ß¥Ë¾æ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û5¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ITZY¤Î¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¡ÊCHAERYEONG¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛITZY¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¡¢ºÂ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Çµ±¤¯ÈþµÓ
¡ÖJYP Entertainment¡×¤Ï10Æü¡¢YouTube¤Ë¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖITZY ¡ÈTUNNEL VISION¡ÉM¡¿V¡×¤ò¸ø³«¡£¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¥ë¤ÎÁÇºà¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇºÂ¤ë1Ëç¤ä¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ÇËË¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÍýÁÛ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛITZY¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¡¢ºÂ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Çµ±¤¯ÈþµÓ
¢¡¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¡¢ÈþµÓÈäÏª
¡ÖJYP Entertainment¡×¤Ï10Æü¡¢YouTube¤Ë¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖITZY ¡ÈTUNNEL VISION¡ÉM¡¿V¡×¤ò¸ø³«¡£¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¥ë¤ÎÁÇºà¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇºÂ¤ë1Ëç¤ä¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ÇËË¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÍýÁÛ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û