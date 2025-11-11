IVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Ë¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬11·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡¢¥ß¥Ë¾æ¡ß¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éµ±¤¯Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë
10·î31Æü¤«¤é11·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ë¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW WHAT I AM¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿IVE¡£¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹õ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤È¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿µÓ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÈþµÓÈäÏª
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
