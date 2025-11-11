¹â»Ô¼óÁê¡¡Çä½ÕËÉ»ßË¡²þÀµ¤ò¤á¤°¤êà¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þá¡ÖË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£±Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍ»Ö¤Î²ñ¡¦½ïÊýÎÓÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤Îµá¤á¤Ëà¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÁ´³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±°Ñ°÷²ñ¡£¥é¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î½ïÊý»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¡¢Åö»þ¤ÎÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¶Ë¤á¤ÆÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦Âè£¶¼¡ÃË½÷¶¦Æ±»²²è·×²è¤Ç¤Ï¡¢Çã½Õ¤ÎÁê¼êÂ¦¤òÈ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë±öÂ¼¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤Î¼Áµ¿¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ØÇã½Õ¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯¡Ù¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ËÇã½Õ¤ÎÁê¼êÂ¦¤òÈ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¼¤Ò¡¢¤¦¤·¤í¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëÊ¿¸ýË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¤«¡¢¥¤¥¨¥¹¤Ç¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡»ÞÌî¹¬ÃË½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÅúÊÛ¤ËÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Í¿ÅÞÀÊ¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡Ö¤Ï¤¤¤«¡¢¥¤¥¨¥¹¤Ç¤¹¤«¡£Çã½Õ¤ÎÁê¼êÂ¦¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤ÎÉ¬Í×À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇäÇã½Õ¤Ë¤«¤«¤ëµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿¸ýÍÎË¡Ì³Áê¤¬ºÂ¤ëÀÊ¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë½ïÊý»á¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢»Ø¼¨¤¬²¼¤ê¤¿Ê¿¸ýÂç¿Ã¡¢¤Ò¤È¸À¡¢ÅúÊÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Ê¿¸ý»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÁíÍý¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤ò½ê³í¤¹¤ëË¡Ì³¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶á»þ¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÇäÇã½Õ¤Ë¤«¤«¤ëµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£