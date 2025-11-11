教員のグループが児童を盗撮し画像をSNSで共有した事件は、先週7人目が逮捕され、メンバー全員が摘発されました。グループ名は「HLT（エイチエルティー）」。自らを「変態」と呼んだグループの実態が明らかになってきました。

（松田亘哲記者 11月6日 熱田警察署）

「教員グループによる盗撮画像共有事件で、最後の容疑者の身柄が警察署に入ります」





「小学生 ただいるだけで 美しい…」

岡山県備前市立小学校の教諭、甲斐海月容疑者27歳は、少女が着替えをする動画1点を所持した疑いで逮捕されました。甲斐容疑者は他の教員が逮捕されたニュースを見て、盗撮動画の処分を始めていましたが…（甲斐容疑者の供述）「お宝のようなものなので、処分するのが惜しくなり持っていた」

愛知県警が捜査してきた教員グループは、甲斐容疑者を含め7人。これで全員が逮捕されたことになります。グループの存在が明るみに出て約5か月。教員の異様な実態が明らかになりました。

きっかけは、グループの開設者で名古屋市の小学校元教諭･森山勇二被告（42）が、5年ほど前に始めたSNSへの投稿でした。



（森山被告の投稿）

「ロリ川柳」と名付けた投稿を繰り返すうちに、同じ性的嗜好を持つ教員とつながるようになります。そして、去年8月ごろ森山被告が「信用できる」と判断した6人の教員を秘匿性の高いSNSに誘い、グループを結成しました。

「めっちゃいいですね」「ナイスです」

グループ名は「HLT（エイチエルティー）」。



捜査関係者によると、「HLT」は“変態ロリコンティーチャー”の頭文字。「HLT」を開設した際、森山被告はこんな投稿をしていました。



（森山被告の投稿）

「これで自分が信用している教員メンバーは全員です。職業が職業だけに絶対に表ではできない話ばかりですが、この場でいろいろ話せたらと思います」



メンバーは愛知、東京、神奈川、北海道、岡山の5都道県の7人。互いに面識はなかったとみられています。盗撮画像の投稿に対しこんなリアクションも。

「めっちゃいいですね」

「ナイスです」

「私もいつか撮りたいな」

「捕まらないようにしましょうね」

その後、メンバーの1人で名古屋市の小学校元教諭･水藤翔太被告が駅のホームで少女のリュックに体液をかけて逮捕されたことで、グループの存在が発覚しました。

SNSでの結びつきが犯行を助長か

（ひいらぎネット 永守すみれさん）

「盗撮コミュニティの中では加害行為を矮小化する。例えば（盗撮を）『体を触ったわけではないから大したことない』とか、ひどいと『スカートを履いているから（相手が）撮られたがっている』とSNSに書かれていることも」



盗撮画像のネットパトロールを行うボランティア団体の代表･永守すみれさんは、同じ性的嗜好を持つ人物が、SNSで結びつくことで犯行がエスカレートしていったのではないかと指摘します。



（永守さん）

「新しく匿名性の高いSNSアプリが出てきていて、環境としては加害しやすい状況にどんどんなっている。いつまたどこで今回のような事例が発生してもおかしくない」