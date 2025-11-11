NHK杯アイスダンスで優勝

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7〜9日に大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。ルイス・ギブソンとのカップルでアイスダンスを制したライラ・フィアー（英国）は11日にインスタグラムを更新。ファンからのプレゼントに大感激していた。

英国の26歳が、袋から次々とファンから贈られたプレゼントを取り出していく。

11日に自身のインスタグラムを更新。「大阪の観客の皆さんが、どれだけ思いやりがあって、寛大で、愛情深いか、垣間見えたわ。あなたたちの前でパフォーマンスできたことは、この上ない喜びだった。私たち全員が愛するスポーツへの皆さんの熱意と情熱に、心から感謝しているわ。本当に、本当に、ありがとう！」とし、最後は日本語で「ありがとうございます」とつづった。

動画ではプレゼントを1つ1つ紹介。パンケーキ型クッション、色とりどりの花やぬいぐるみのほか、パートナーのギブソンが愛してやまない「どら焼き」を模したグッズもあった。

フィアー・ギブソン組はリズムダンス81.57点、フリーダンス124.31点、合計205.88点で優勝。昨季の世界選手権では銅メダルを獲得しており、2026年ミラノ・コルティナ五輪でも活躍が期待されている。



（THE ANSWER編集部）