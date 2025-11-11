¿åÌîÈþµª¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀàÅÄÂ¼ÀµÏÂ¥¤¥º¥àá¡¡»£±Æ»þ´Ö¤Î²¡¤·¤ò°ìµ¤¤Ë²ò¾Ã¡ÄóîÆ£µþ»Ò¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¡¡Éü½²¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±éÃæ¤Î¿åÌîÈþµª¡Ê£µ£±¡Ë¤È¸µÆü¸þºä£´£¶¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦óîÆ£µþ»Ò¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¤ä¤â¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¿åÌî¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎàÅÄÂ¼ÀµÏÂ¥¤¥º¥àá¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¹¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿£µ£µºÐ¤ÎÊì¡Ê¿åÌî¡Ë¤¬¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç£²£µºÐ¤Î¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡ÊóîÆ£¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ÎÉü½²¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¥É¥é¥Þ¡£óîÆ£¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿åÌî¤µ¤ó¤Î¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¡Ë¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Ë·ë¹½£²¡Á£³½µ´Ö¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü£²»þ´Ö²¡¤·¤È¤«·ë¹½¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¿åÌî¤Ë¡¢óîÆ£¤ÏÀÚ¼Â¤Ê´é¤Ç³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¿åÌî¤µ¤ó¡¢ËèÆü¤¹¤´¤¯¡Ê»þ´Ö¤¬¡Ë²¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤Î¡×¡£¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤â»þ´Ö¤¬²¡¤·¤¿ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÎò£³£°Ç¯¶á¤¤¿åÌî¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò´¬¤±¤ë¥ê¥º¥à¤Ë¸½¾ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ê¸½¾ì¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¡Ê»£±Æ¡Ë³«»Ï»þ´Ö¤Î£µÊ¬Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°µ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤«¡Ä¡£à¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Áá¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤íÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê»þ´Ö¤ò¡Ë´¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ò¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡×¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿Æü¤«´¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿åÌî¡£óîÆ£¤â¡Ö¿åÌî¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¤·¤¿Æü¤Ë½é¤á¤Æ´¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤äà¥Û¥ó¥È¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤Ïà»þ´Ö¤Î´¬¤Êýá¤Î¼êË¡¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤ë´Ö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Ç±é½ÐÉô¤Î¿Í¤¬¡Ê±é¼Ô¤Î¡ËÂå¤ï¤ê¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾ÈÌÀ¤ò¡ËÄ´Àá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤ò¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¥¢¥¿¥·¤¬¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ò¸Æ¤Ó¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬Íè¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¿ÈùÄ´À°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥Á¥ê¥Ä¥â¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï²áµî¤Î¶¦±é¼Ô¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¿åÌî¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÀèÇÚÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¸½¾ì¤Ë¡ËÆþ¤ë¤ÎÁá¤¤Êý¤È¤«¡¢ÀÎ¡Ä¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù½Ð¤Æ¤é¤·¤¿¡¢¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¡Ä¡×¤È¸ÎÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤Ï£²£µÇ¯Á°¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ä¥¸¤£¡£¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ÇÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¶¦±é¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤ÈÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢³Ú²°¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡£¤º¡Á¤Ã¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¡Ê±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¡Ë¤¤¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¸åÇÚ¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¤¿¤Á¤âÁá¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£