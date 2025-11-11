¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¿åÃ«Íý¿Í¤¬ÄÌ»»2²óÌÜ£Ö¡ÖA1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ïµþ¶Ë¾Þ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£°Àï¡¦¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿åÃ«Íý¿Í¡Ê£²£³¡á¹áÀî¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÌÉô¡ÊÂÀ¶õ³¤¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¡¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡Ë¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡££±ÏÈ¤Ç£ÖºÇÃ»¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²ÏÈ¤Ë¹½¤¨¤ëÏÌÉô¤ÎÄ¶È´¥Ñ¥ï¡¼¤Î°µ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·Þ¤¨¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£·¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂÐ¤¹¤ëÏÌÉô¤Ï¥³¥ó¥Þ£±£·¤Ç¤Ï¹¶¤á¤âÉÔÈ¯¡£Íª¡¹¤Î£Ö¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¡£¤¿¤À¡ÖÁ°²ó¤ÎÍ¥¾¡¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤«¤éÆ²¡¹¤È²¦Æ»¤ò¶î¤±È´¤±¤¿£¶Æü´Ö¤òËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³£²´ü¤ÎÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£¶¡¦£±£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£Á£²Éüµ¢¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï£Á£±¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ï¡ÊÃÏ¸µ¤Þ¤ë¤¬¤á¼þÇ¯¤Î¡Ëµþ¶Ë¾Þ¤ÎÊý¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£