¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEN¡¦¾®Ä»Í·¥¥¢¥é¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ò¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤¤¡×¡¡Ãí°Õ´µ¯¤«¤È»×¤¤¤¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ã¤³¤ê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×»±²¼¤Î±Ñ¸ì·÷¸þ¤±VTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëVTuber¡¦¾®Ä»Í·¥¥¢¥é¤µ¤ó¤¬¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡È´í¸±¡É¤ò¾§¤¨¤ë¾®Ä»Í·¥¥¢¥é¤µ¤ó
¡¡¥¥¢¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô161Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¥í¥ï¡¼125Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÂç¿Íµ¤VTuber¡£±Ñ¸ì·÷¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬Èó¾ï¤ËÎ®Äª¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤«É´²ßÅ¹¤È¤«¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤Ê¤Ë¤«»ö·ï¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÆ÷¤¤¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤¬Â¿¤¹¤®¤ä¡¡²¿ÃåÇã¤Ã¤Æ¤â¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¤ä¾®Êª¤Ç¤â²È¶ñ¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤ÎÂ¿¤¹¤®¤ë¤·¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤äÉ´²ßÅ¹¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÆüËÜ¤ÎÅ¹°÷¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤w¡×¡Ö»ä¤âº£Æü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¶â¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥¢¥é¤¿¤Á¤ÎÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤È¤³¤í¤ÎÏÃÊ¹¤¯¤ÎÂç¹¥¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é²¿¤«»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ÏËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤È¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖTakanashi Kiara¡ØTASTY¡ÙNEW SONG OUT NOW¡ª¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷takanashikiara¡Ë
