¥¤¥ó¥É±Ç²è³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê½÷¿À¹ßÎ×¡½¡½¡ØKILL Ä¶³ÐÀÃ¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Þ¥Ë¥¯¥¿¥é¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡2025Ç¯¤Î¹ñºÝ¥¤¥ó¥É±Ç²è¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç5ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØKILL Ä¶³ÐÀÃ¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Þ¥Ë¥¯¥¿¥é¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡ª¡¡¡ØKILL Ä¶³ÐÀÃ¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ë¿²ÂæÎó¼Ö¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£Âè48²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹ÉôÌç¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¤Ç¾Î»¿¤òÍá¤Ó¡¢2025Ç¯¤Î¹ñºÝ¥¤¥ó¥É±Ç²è¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï5ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥á¥¤¥¯¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÅìÉô¥¸¥ã¡¼¥ë¥«¥ó¥É½£¤«¤é¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢Ìó1200¥¥í¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¿²ÂæÎó¼Ö¡£¤½¤³¤Ë¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î¤È¡¢ÁíÀª40¿Í¤ÎºÇ¶§¶¯Åð°ìÂ²¤Ë¤è¤ë»àÆ®¤¬¡¢ÅÓÃæÄä¼Ö¤Ê¤·¡¢Æ¨¤²¾ì¤Ê¤·¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Ç÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥ê¥¢¥ë»Ö¸þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¡¢ÄË¤ß¤¬Ä¾¤ËÅÁ¤ï¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ÉÁ¼Ì¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤«¤Ä¾×·âÅª¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬¡¢Á´ÊÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¥¥ê¥«¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¥¢¥à¥ê¥È¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥à¥ê¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯ÉðÁõ¶¯ÅðÃÄ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¿²ÂæÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¥¥ê¥«¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥È¥¥¥ê¥«¤ÏÂçÊª¼Â¶È²È¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¿ÈÊ¬°ã¤¤¤Î¥¢¥à¥ê¥È¤ÈÌ©¤«¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¤Îº§Ìó¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍâÆü¤Ï¤½¤Îº§Ìó¼°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¿²ÂæÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ë¡¢¥¢¥à¥ê¥È¤Ï¼ÖÃæ¤Ç»ØÎØ¤òº¹¤·½Ð¤·¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Îó¼Ö¤ÏÉðÁõ¶¯ÅðÃÄ¤Ë½±·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥È¥¥¥ê¥«¤ò±é¤¸¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Þ¥Ë¥¯¥¿¥é¤Ï¡¢ÆÈÎ©·ÏºîÉÊ¡ØKaal Kothri¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±é·à³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ÆºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ô¥£¥¯¥é¥à¡¦¥»¥¹¸¶ºî¡¢¥ß¥é¡¦¥Ê¡¼¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÍýÁÛ¤Î²ÖÌ»¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç¥é¥¿Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Í£°ì¤Î¸÷¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¥È¥¥¥ê¥«¤ò¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþËÆ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÂÎ¸½¡£Âè30²ó¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯ELLE¥°¥é¥¸¥å¥¨¡¼¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥â¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É±Ç²è³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Þ¥Ë¥¯¥¿¥é¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡ØKILL Ä¶³ÐÀÃ¡Ù¤Ï¡¢11·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
